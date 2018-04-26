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26.04.18 10:39 Возведение крытого стадиона "Енисей" вышло на финишную прямую





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Заместитель Генерального директора "СДС-Строй" Алексей Кокорников: "И только сверху укладываются трубки, которые укладываются в слой арматуры и заливаются бетоном. Они потом образуют холод и позволяют формировать лёд".



Ещё одна изюминка сооружения - отсылка к сибирской природе. Арки, которые держат купол, деревянные. Каждая весит 94 тонны. Материал отличается прочностью, не ржавеет, а также создает внутри арены экостиль. "Мы приняли решение установить здесь деревянные дополнительные кресла с мягкой подстилкой. Они будут создавать композицию с кровлей", - отметил Генеральный директор "СДС-Строй" Максим Николаев.



Также предусмотрены два ресторана с видом на поле, несколько спортзалов для разминки. К слову, площадка может переделываться под концерты - тогда вместимость увеличивается до 12 тысяч. Тестовые соревнования проведут под этими сводами в январе следующего года - здесь пройдет Первенство мира среди молодежи по хоккею с мячом. А после Зимней Универсиады-2019 арена станет домом для хоккейного клуба "Енисей".



Первые сваи обновленного стадиона "Енисей" были забиты почти год назад. И у строителей есть время до ноября этого года, чтобы сдать объект заказчику. Крытая арена для хоккея с мячом рассчитана на 5 тысяч мест. Сейчас основные работы кипят за свежим фасадом из стекла и бетона: рабочие заливают поле. Технология похожа на слоеный пирог: снизу засыпан песок, чтобы держать тепло.Заместитель Генерального директора "СДС-Строй" Алексей Кокорников: "И только сверху укладываются трубки, которые укладываются в слой арматуры и заливаются бетоном. Они потом образуют холод и позволяют формировать лёд".Ещё одна изюминка сооружения - отсылка к сибирской природе. Арки, которые держат купол, деревянные. Каждая весит 94 тонны. Материал отличается прочностью, не ржавеет, а также создает внутри арены экостиль. "Мы приняли решение установить здесь деревянные дополнительные кресла с мягкой подстилкой. Они будут создавать композицию с кровлей", - отметил Генеральный директор "СДС-Строй" Максим Николаев.Также предусмотрены два ресторана с видом на поле, несколько спортзалов для разминки. К слову, площадка может переделываться под концерты - тогда вместимость увеличивается до 12 тысяч. Тестовые соревнования проведут под этими сводами в январе следующего года - здесь пройдет Первенство мира среди молодежи по хоккею с мячом. А после Зимней Универсиады-2019 арена станет домом для хоккейного клуба "Енисей". Роман РЫКОВ











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