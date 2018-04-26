НОВОСТИ | Общество













26.04.18 09:53 Красноярска может лишиться квартиры из-за банкротства банка, в котором она брала кредит





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Красноярка Татьяна Балуткина: "Я звоню в банк, мне говорят: теперь вы должны платить в банк "Балтика". И приходит смс, я сначала растерялась, потому что думаю, что уведомления должны быть, вызвать меня, но не смс по телефону. Я подождала, потом давай искать банк "Балтика", на Взлётке есть отделение. Только собралась ехать, мне приходит смс: теперь вы должны платить в банк "Енисей".



Испугавшись, что попалась в руки мошенников, Татьяна решила удостовериться в законности смс-оповещении и только потом продолжить платеж. За это время ее закладная оказалась в четвертом банке. "Я в июне заплатила 26 тысяч, в июле 26 тысяч, а в августе ко мне приходят представители банка "Промторг" и говорят, что я должна всю сумму - 1,5 миллиона", - добавила Татьяна.



Суд Октябрьского района вынес решение о реализации квартиры, но по словам специалистов, еще есть шанс отстоять свое имущество. "Нужно подавать жалобу. Есть юридический термин "вина кредитора", т.е. когда должник не мог исполнить свои обязательства перед кредитором, например, ему сказали: мы твой долг продали Иванову, но реквизиты не указали, человек бы и готов заплатить, но не знает реквизиты, это нужно заявлять суду. Это может быть учтено судом при определении размера неустойки", - сообщил адвокат Алексей Головизнин.



Чтобы не попасть в подобную ситуацию, специалисты советуют соблюдать финансовую дисциплину и отслеживать свои платежи. В случае банкротства, быть более активными и немедленно обращаться к руководству с просьбой разъяснить ситуацию. В дальнейшем именно эти обращения могут помочь в судебных разбирательствах.



Татьяна не может сдержать слёз. Уверяет, из добросовестного плательщика ее превратили в злостного нарушителя и теперь вот-вот лишат крова. В 2012 в банке "ИТБ" взяла залоговый кредит - 1,5 миллиона. За 3 года выплатила 860 тысяч. После у банка отзывают лицензию.Красноярка Татьяна Балуткина: "Я звоню в банк, мне говорят: теперь вы должны платить в банк "Балтика". И приходит смс, я сначала растерялась, потому что думаю, что уведомления должны быть, вызвать меня, но не смс по телефону. Я подождала, потом давай искать банк "Балтика", на Взлётке есть отделение. Только собралась ехать, мне приходит смс: теперь вы должны платить в банк "Енисей".Испугавшись, что попалась в руки мошенников, Татьяна решила удостовериться в законности смс-оповещении и только потом продолжить платеж. За это время ее закладная оказалась в четвертом банке. "Я в июне заплатила 26 тысяч, в июле 26 тысяч, а в августе ко мне приходят представители банка "Промторг" и говорят, что я должна всю сумму - 1,5 миллиона", - добавила Татьяна.Суд Октябрьского района вынес решение о реализации квартиры, но по словам специалистов, еще есть шанс отстоять свое имущество. "Нужно подавать жалобу. Есть юридический термин "вина кредитора", т.е. когда должник не мог исполнить свои обязательства перед кредитором, например, ему сказали: мы твой долг продали Иванову, но реквизиты не указали, человек бы и готов заплатить, но не знает реквизиты, это нужно заявлять суду. Это может быть учтено судом при определении размера неустойки", - сообщил адвокат Алексей Головизнин.Чтобы не попасть в подобную ситуацию, специалисты советуют соблюдать финансовую дисциплину и отслеживать свои платежи. В случае банкротства, быть более активными и немедленно обращаться к руководству с просьбой разъяснить ситуацию. В дальнейшем именно эти обращения могут помочь в судебных разбирательствах. Екатерина МАЗАЛЬКОВА













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