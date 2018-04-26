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26.04.18 11:40 Красноярская управляющая компания похищала деньги собственников квартир





Фото В Красноярске управляющая компания "Кленовый дворик" похищала деньги собственников квартир, ущерб составил 99 миллионов рублей - такое заявление сделала прокуратура.



Надзорный орган проверил деятельность компании, обслуживающей дома в Кировском и Ленинском районах краевого центра. Выяснилось, что платежи жильцов за услуги ресурсоснабжающих организаций расходовались управляющей компанией не по назначению. Деньги шли на покупку недвижимости и выдачу займов руководству и учредителям "Кленового дворика". Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности в 20.45.











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