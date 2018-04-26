Парламентская партия КПРФ готовится выйти на первомайскую демонстрацию. В России этот день официально называется Днём труда, но коммунисты по советской традиции празднуют День международной солидарности трудящихся.
В конце XIX века в США 350 тысяч рабочих при помощи забастовки добивались восьмичасового рабочего дня и других социальных гарантий. Акция закончилась беспорядками в Чикаго, взрывом бомбы и казнями протестантов. С тех пор 1 мая стал символом рабочей борьбы. В Красноярске в 13 часов шествие КПРФ пройдет от Технологического университета до памятника Ленину.