НОВОСТИ | Общество













26.04.18 12:10 В Красноярске прошёл митинг памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС





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- Почтить память, мы всегда приходим, приезжаем.

- Вспоминать тяжело, что там творилось, Ужас...

- Те, кто под 30, они еще молодые. Вот, например, Алексей Захарович, он уже в возрасте ездил туда, но пока еще орёл.



По официальным данным, от высокой дозы облучения погибли 50 человек. Еще 4 тысячи ликвидаторов косвенно относят к жертвам катастрофы. Неофициально их гораздо больше. До наших дней дожили примерно 1400 ликвидаторов из Красноярского края.



Председатель правления краевой организации "Союз Чернобыль" Владимир Михайлов: "Каждый день тяжелая работа. Подсчет ежедневный, сколько твои подчиненные получили радиаци, кого завтра можно выпускать, кого нельзя. И так 4 месяца".



Первый саркофаг построили за полгода. В прошлом году на Чернобыльской АЭС завершилось строительство 2 саркофага, оно длилось 15 лет. Предполагается, что он будет защищать мир от облучения 100 лет. Память о жертвах будет длиться дольше.



Крупнейшая в мире атомная катастрофа произошла 26 апреля в 2 часа ночи в 1986 году, ровно 32 года назад. На Чернобыльской АЭС взорвался 4-ый энергоблок. Тогда на ликвидацию последствий аварии со всей страны направили примерно 600 тысяч человек, от Красноярского края - более 2,5 тысяч. Большая часть, практически 1,5 тысячи, военнослужащие запаса. Было очень много женщин, которые кормили бригады рабочих, специалисты Сибцветавтоматики, собиравшие приборы для радиоуправляемых тракторов, и, конечно, работники Железногорского ГХК.По официальным данным, от высокой дозы облучения погибли 50 человек. Еще 4 тысячи ликвидаторов косвенно относят к жертвам катастрофы. Неофициально их гораздо больше. До наших дней дожили примерно 1400 ликвидаторов из Красноярского края.Председатель правления краевой организации "Союз Чернобыль" Владимир Михайлов: "Каждый день тяжелая работа. Подсчет ежедневный, сколько твои подчиненные получили радиаци, кого завтра можно выпускать, кого нельзя. И так 4 месяца".Первый саркофаг построили за полгода. В прошлом году на Чернобыльской АЭС завершилось строительство 2 саркофага, оно длилось 15 лет. Предполагается, что он будет защищать мир от облучения 100 лет. Память о жертвах будет длиться дольше. Вадим КУЛИКОВ













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