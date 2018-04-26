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26.04.18 12:10 В Красноярске прошёл митинг памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС



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Крупнейшая в мире атомная катастрофа произошла 26 апреля в 2 часа ночи в 1986 году, ровно 32 года назад. На Чернобыльской АЭС взорвался 4-ый энергоблок. Тогда на ликвидацию последствий аварии со всей страны направили примерно 600 тысяч человек, от Красноярского края - более 2,5 тысяч. Большая часть, практически 1,5 тысячи, военнослужащие запаса. Было очень много женщин, которые кормили бригады рабочих, специалисты Сибцветавтоматики, собиравшие приборы для радиоуправляемых тракторов, и, конечно, работники Железногорского ГХК.

- Почтить память, мы всегда приходим, приезжаем.
- Вспоминать тяжело, что там творилось, Ужас...
- Те, кто под 30, они еще молодые. Вот, например, Алексей Захарович, он уже в возрасте ездил туда, но пока еще орёл.

По официальным данным, от высокой дозы облучения погибли 50 человек. Еще 4 тысячи ликвидаторов косвенно относят к жертвам катастрофы. Неофициально их гораздо больше. До наших дней дожили примерно 1400 ликвидаторов из Красноярского края.

Председатель правления краевой организации "Союз Чернобыль" Владимир Михайлов: "Каждый день тяжелая работа. Подсчет ежедневный, сколько твои подчиненные получили радиаци, кого завтра можно выпускать, кого нельзя. И так 4 месяца".

Первый саркофаг построили за полгода. В прошлом году на Чернобыльской АЭС завершилось строительство 2 саркофага, оно длилось 15 лет. Предполагается, что он будет защищать мир от облучения 100 лет. Память о жертвах будет длиться дольше.

Вадим КУЛИКОВ






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