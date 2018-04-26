В Красноярске, в стенах Аграрного университета, прошла конференция "Логистика -Евразийский мост". Ученые умы решали, как сделать Красноярск привлекательным для инвестиций и экономического роста. Основным докладчиком выступил вице-президент Европейской Логистической Ассоциации Альфонс Энтони. Он считает, что вместо санкций границы России и Европы должны стать прозрачней.
Вице-президент Европейской Логистической Ассоциации Альфонс Энтони: "Я рассказал о двух аспектах современной логистики: роботизации и технологии блокчейн. Очень мало компаний используют эти технологии, но это будущее логистики, и никакие санкции и ограничения этому помешать не смогут".