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26.04.18 17:47 В Аграрном университете прошла конференция "Логистика - Евразийский мост"





Фото В Красноярске, в стенах Аграрного университета, прошла конференция "Логистика -Евразийский мост". Ученые умы решали, как сделать Красноярск привлекательным для инвестиций и экономического роста. Основным докладчиком выступил вице-президент Европейской Логистической Ассоциации Альфонс Энтони. Он считает, что вместо санкций границы России и Европы должны стать прозрачней.



Вице-президент Европейской Логистической Ассоциации Альфонс Энтони: "Я рассказал о двух аспектах современной логистики: роботизации и технологии блокчейн. Очень мало компаний используют эти технологии, но это будущее логистики, и никакие санкции и ограничения этому помешать не смогут".











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