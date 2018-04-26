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26.04.18 17:44 Центробанк взял на санацию Азиатско-Тихоокеанский Банк





Фото Центробанк взял на санацию Азиатско-Тихоокеанский Банк. К слову, накануне, заочно был арестован совладелец АТБ Андрей Вдовин. Ему инкриминируют мошенничество в крупном размере. Чтобы удержать на плову финансовую организацию, госрегулятор передал управление временной администрации. В крае у данного банка 24 отделения.



Заместитель Председателя Банка России Василий Поздышев: "Важно понимать, что для клиентов АТБ ничего не меняется. Он продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи, выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками".











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