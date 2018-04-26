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26.04.18 17:48 Все больше россиян становятся частными инвесторами



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Накопить на машину, новую дачу или отпуск - есть разные пути достижения финансовых целей. Можно копить на вкладе в банке, процент небольшой, но деньги застрахованы. А можно стать инвестором, но для этого нужно учиться. Альтернативы банковских вкладов - акции и облигации. Всё это - финансовые инструменты, которыми, умеючи, можно "починить" свою экономику. Акция - это ваша доля в бизнесе. С ее помощью заработать можно на успешных покупках и продажах, получать дивиденды. Облигация - это ценная бумага, по сути, долг перед вами условной компании или даже целой страны.

Член Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России Наталья Смирнова: "Чтобы купить облигацию, нужно несколько шагов: первое - открыть брокерский счет, второе - туда положить деньги либо наличными через кассу, либо банковским переводом. И дальше купить нужные вам облигации".

Инвестиции - это всегда риск. Сбережения могут увеличиться, а могут и сокращаться. В 2008 Виталий расстался с хорошей суммой. Но теперь снова "в плюсе". "Я вложился в акции одной российской компании, тогда рынок акций был не на подъеме. А сейчас намного вырос", - рассказал Виталий.

Первым делом для начинающего инвестора должна стать учеба. Тут поможет интернет и сайты бирж или крупных брокерских компаний. Открыть брокерский счет можно онлайн из дома или в офисе брокерской компании. Это профессиональные посредники, обязательно, и в этом надо удостовериться, с лицензией Банка России. Самым терпеливым и тем, кто собирается вкладываться в акции и облигации больше трех лет, есть смысл открывать не брокерский счет, а индивидуальный инвестиционный. Тогда ежегодно можно рассчитывать еще и на налоговый вычет.

Существуют простейшие правила для начинающего инвестора. Во-первых, свои финансовые цели всегда важно четко представлять. Те же машина, отпуск или дача вполне могут быть этими целями. Во-вторых, если нет вклада в банке, об инвестициях думать рано. На вкладе в банке должно быть пять-шесть ежемесячных расходов семьи. В-третьих, нужно застраховать базовые риски, то есть имущество, ответственность, жизнь. Опять же для того, чтобы в особых случаях изымать деньги не из инвестиций.

И, наконец, эксперты говорят, что инвестору нужно "жить вместе со своими инвестициями" и хотя бы раз в три месяца проверять, как идут дела в его инвестпортфеле. Научившись думать на перспективу и понимать законы рынка, можно зарабатывать без отрыва от любимого дела или отдыха.

Роман РЫКОВ





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