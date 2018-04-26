РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





26.04.18 17:34 Вдоль острова Пасадный забили 10 источников



Фото
26 апреля состоялся технический запуск фонтана на Енисее, который не работал 14 лет. Вдоль острова Пасадный забили 10 источников. Высота каждой струи более 60 метров. До этого специалисты провели наладочные работы, проверили оборудование и заменили все форсунки. Эксплуатировать фонтан будет "КрасКом", в компании уже заявили, что он будет работать круглый год, даже зимой, но по праздникам и выходным. Сергей Еремин предложил фонтан подсветить.

"Логика подсветки - это наша новая концепция преобразования города. Мы сделаем подсветку Коммунального моста, Вантового, Железнодорожного. У нас все мостовые короны будут подсвечены. Это будет красноярский облик в виде фонтанов. Фонтанов не на суше, а именно на реке. Это будет красноярская фишка", - отметил Глава города Сергей Еремин.

Тем временем, музыкальный фонтан на Театральной площади Красноярска этим летом работать не будет. Об этом сообщили в департаменте горхозяйства. Механизмы изношены и требуют обновления. Его включат лишь один раз, в День Победы 9 мая, правда уже без лазерного шоу. На следующий день начнется ремонт.




АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .