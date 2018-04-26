НОВОСТИ | Общество













26.04.18 17:34 Вдоль острова Пасадный забили 10 источников





Фото 26 апреля состоялся технический запуск фонтана на Енисее, который не работал 14 лет. Вдоль острова Пасадный забили 10 источников. Высота каждой струи более 60 метров. До этого специалисты провели наладочные работы, проверили оборудование и заменили все форсунки. Эксплуатировать фонтан будет "КрасКом", в компании уже заявили, что он будет работать круглый год, даже зимой, но по праздникам и выходным. Сергей Еремин предложил фонтан подсветить.



"Логика подсветки - это наша новая концепция преобразования города. Мы сделаем подсветку Коммунального моста, Вантового, Железнодорожного. У нас все мостовые короны будут подсвечены. Это будет красноярский облик в виде фонтанов. Фонтанов не на суше, а именно на реке. Это будет красноярская фишка", - отметил Глава города Сергей Еремин.



Тем временем, музыкальный фонтан на Театральной площади Красноярска этим летом работать не будет. Об этом сообщили в департаменте горхозяйства. Механизмы изношены и требуют обновления. Его включат лишь один раз, в День Победы 9 мая, правда уже без лазерного шоу. На следующий день начнется ремонт.











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