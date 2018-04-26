К 1 маю готовится парламентская партия "Справедливая Россия". Эсэры традиционно пройдут в колонне вместе со своими соратниками - профсоюзными организациями и объединением инвалидов. Первомайская демонстрация пройдет с 11 часов утра по проспекту Мира. Колонна выдвинется от улицы 9 января и дойдет до площади Революции, Там и состоится митинг.
Напомним, в конце XIX века 1 мая в США прошли массовые забастовки рабочих, которые переросли в столкновения с полицией. Теперь этот день стал символом борьбы трудящихся за свои права.