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26.04.18 17:38 "Справедливая Россия" готовится к празднику 1 мая





Фото Фото: https://www.youtube.com



К 1 маю готовится парламентская партия "Справедливая Россия". Эсэры традиционно пройдут в колонне вместе со своими соратниками - профсоюзными организациями и объединением инвалидов. Первомайская демонстрация пройдет с 11 часов утра по проспекту Мира. Колонна выдвинется от улицы 9 января и дойдет до площади Революции, Там и состоится митинг.



Напомним, в конце XIX века 1 мая в США прошли массовые забастовки рабочих, которые переросли в столкновения с полицией. Теперь этот день стал символом борьбы трудящихся за свои права.











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