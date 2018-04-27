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27.04.18 10:10 В Красноярске погибли животные ветеринарной клиники «Лимпопо»





Фото Ночью 26 апреля в Красноярске погибли животные ветеринарной клиники "Лимпопо". Ветлечебницу затопило кипящей водой. В подвале жилого дома на улице Карла Маркса 155 прорвало трубу. Это произошло в 3 часа ночи, но попасть в помещение смогли только утром, когда вода остыла. Три кошки, собака и шиншилла, которые на тот момент находились в клинике, получили ожог легких и погибли.



"Я сюда приехал где-то часа в 3, в начале четвертого уже, открыл дверь, сюда уже невозможно было зайти. Кипяток был здесь возле порога сантиметров 7-8 и там, соответственно, дальше где-то в углу еще больше воды, где-то 20-25 сантиметров. Я не мог туда зайти: либо свариться, либо, чтобы меня убило током. В итоге животных бы не спас и сам бы там остался", - рассказал руководитель ветеринарной клиники "Лимпопо" Александр Зотов.













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