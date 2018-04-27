НОВОСТИ | Общество













27.04.18 11:34 Центробанк выпустил памятные монеты с героями мультфильмов





Фото Центробанк выпустил памятные монеты. На них отчеканены герои мультфильмов: "Винни Пух" и "Три богатыря". Номинал каждой - 25 рублей, однако новое средство платежа может стать очередной коллекционной редкостью. В край завезено всего 9 тысяч экземпляров, распространять их будут лишь две организации - "Сбербанк" и банк "Восточный". Обменивать памятные деньги будут на лежащую на полках мелочь.



Заместитель управляющего отделением Банка России в Красноярске Алексей Гагарин: "Мы хотели бы, чтобы у населения края монета не оставалась в копилках или карманах, а возвращалась в денежный оборот".











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