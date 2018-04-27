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НОВОСТИ | Общество





27.04.18 09:55 В Красноярске открылась новая пассажирская платформа



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Новая платформа находится между станциями "Путепровод" и "Бугач" и предназначена для жителей улицы Калинина и прилегающих микрорайонов, а это более 25 тысяч человек. Рядом находится автобусная остановка "Таксопарк", что даёт возможность пассажирам удобно совместить свой маршрут.

Глава железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук: "Сегодня есть возможность и по площади, если вы посмотрите, перехватывающей парковки, где людям можно приехать, оставить машину, пересечь почти весь город по периметру и вернуться сюда со своих рабочих мест, забрать машину и уехать".

На платформе предусмотрены остановочные комплексы, пандусы для маломобильных пассажиров и наземные переходы через жд пути. "Кроме этой платформы мы открываем в этом году платформу "Мясокомбинат", платформу "Тихие зори" и планируем к Универсиаде открыть большой для нас новый проект, он не озвучивался, это остановочная площадка "Арена Платинум", - сообщил заместитель начальника Красноярской железной дороги по работе с органами власти Лев Ткачёв.

Проект "Городская электричка" вносит свою лепту в решение проблемы пробок на городских дорогах. "В данном случае, тот 1 миллион 200 пассажиров в год, которые сегодня переезжают на городской электричке, это те пассажиры, которые не окажутся в общественном транспорте в городе, это те, которые не выйдут на своих автомобилях на улично-дорожную сеть. Соответственно, город будет чище, город будет свободнее", - отметил первый заместитель главы города Владислав Логинов.

Сейчас в электричках красноярцев уже в 2 раза больше, чем 2012 году, когда проект только начинался. В ближайших планах железнодорожников открытие еще семи новых станций в строящихся микрорайонов Красноярска.

Вероника УСКОВА





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