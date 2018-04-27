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НОВОСТИ | Общество





27.04.18 10:10 В Балахтинском районе в дикую природу выпустили годовалых маралов



Фото
25 молодых маралов сбиваются в угол загона, будто чувствуют, что скоро их ждёт неизвестность. Через несколько часов парнокопытных выпустят в лес навсегда. Животным еще предстоит адаптироваться к дикой природе, им оборудовали специальные кормушки с овсом, поэтому первое время они будут обитать около питомника, чтобы затем уйти глубже в тайгу.

Животные преодолевают длинный коридор, но в самом конце маралы, привыкшие к человеку, медлят, даже безуспешно пытаются повернуть назад. Но для этого их и вырастили. Слишком мало маралов осталось, их истребили браконьеры в погоне за пантами и кровью животных - эта продукция пользуется спросом в медицине. Место для питомника выбирали Алтайские ученые: условия здесь позволят восстановить популяцию. А такой метод - выпуск годовалых особей - ускорит естественный процесс в несколько раз.

Руководитель краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям Павел Борзых: "Новейший выпуск красной книги включил в себя несколько подвидов копытных, которых до этого в красной книге не было никогда: косули, маралы, лоси. Необходимо уже заниматься государству восстановлением численности, как и раньше это было, в советское время, выпускали соболя и бобра".

В 2017 на волю выпустили 18 копытных, в этом уже 25. Министерство экологии региона планирует каждый год открывать ворота в жизнь для молодой поросли. Часть из них перевозить туда, где есть угроза популяции. Таким образом, за 20 лет численность краснокнижных маралов планируют увеличить вдвое. Искусственно размножают и других редкие виды, например, осетровые. Минувшим летом в большую воду выпустили 300 тысяч мальков.

Маралята уже осваиваются в новой среде. Когда численность в Балахтинском районе вырастет, переключатся и на другие территории: в очереди Ачинский, Боготольский, Ужурский, Назаровский и Шарыповский районы.

Владимир ЖАРИНОВ





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