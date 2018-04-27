НОВОСТИ | Общество













27.04.18 16:04 На "Столбах" проснулись медведи





Фото На "Столбах" проснулись голодные и злые медведи. Сегодня в заповеднике сообщили, что произошло это с опозданием на 3 недели из-за холодной и затяжной весны. Хищники в такой ситуации крайне опасны. Они уже начали охоту на сохатых. Под угрозой и туристы, которым теперь стоит внимательнее выбирать маршруты. Сотрудники "Столбов" уже находили следы косолапого, ведущие за лосем, а также самку с медвежатами, которые вышли на оголившиеся склоны. Не исключено, что оголодавшие за зиму звери пойдут кормиться в поселки Мраморный карьер и Базаиха.











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