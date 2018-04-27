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27.04.18 16:26 В связи с праздниками красноярских автомобилистов ждут изменения движения в центре



Фото
В преддверии праздника весны и труда красноярских автомобилистов ждут изменения движения в центре города. Они начнутся уже 30 апреля, с пяти часов вечера будет запрещена парковка транспорта на проспекте Мира и прилегающих к нему улицах. Там будут установлены временные знаки, которые будут действовать до 15:00 1 мая.
Перекрытие для транспорта начнется 1 мая с 9 утра до 11 в восточной части центра, также в 10:30 на час будет перекрыта улица Вейнбаума, а проспект Мира до Декабристов до 14:00, южная часть будет перекрыта с 11 утра до трех часов. Объезд предусмотрен по улицам Ленина, Карла Маркса и Дубровинского.

Заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России "Красноярское" Роман Васильев: "Корме этого, хотелось бы обратить внимание на неукоснительные выполнения законных требований сотрудников полиции, регулировщиков, которые будут работать при проведении этих массовых мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения".
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