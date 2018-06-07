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07.06.18 19:08 В Красноярске двое мошенников оформляли поддельные регистрации





Фото Прописка быстро и недорого; правда, незаконно. В Красноярске за 13 тысяч рублей двое злоумышленников оформляли поддельные регистрации. Желающих искали в интернете. На протяжении трёх месяцев им удалось обмануть около 15 человек. Всех, кто пострадал от подобных действий, полиция просит обратиться по телефону 227-19-95 или 02.



"Они назначали встречу потерпевшим в здании отдела по вопросам миграции, там предлагали заполнить документы и обещали, что в кратчайшие сроки будут выполнены все необходимые действия для того, чтобы они были зарегистрированы по указанному им адресу. Штампы, которые они ставили в паспорт, были изготовлены ими самостоятельно из подручных средств, естественно, они незаконные, это фиктивные регистрации. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 - мошенничество. Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.













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