НОВОСТИ | Происшествия













27.04.18 16:41 Пьяный водитель устроил стрельбу на парковке





Фото Пьяный водитель устроил стрельбу на парковке. Все произошло в Красноярске у строительного гипермаркета. О происшествии в полицию сообщила служба безопасности торгового комплекса. Стражи порядка задержали дебошира. Выяснилось, что стрелял, не менее 12 раз, нетрезвый мужчина из травматического пистолета через люк автомобиля. Ранее он не судим. Его машина доставлена на спец.стоянку, а пистолет изъят.



Начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая: "В отношении мужчины составлены административные протоколы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, также за превышение тонировки на стеклах автомобиля. Проводится проверка и решается вопрос по квалификации его действий, связанных с производством выстрелов".











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













