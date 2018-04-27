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27.04.18 17:14 В Красноярске вновь разразился скандал из-за развязки на Копылова





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Представители второй стороны утверждают, судебные тяжбы о судьбе этого дома завершились ещё 11 апреля, по итогам которых администрация обязана выкупить строение и землю за 13 миллионов рублей, но жителей эта сумма не устраивает. Руководитель управления капитального строительства Красноярска Дмитрий Кузнецов: "Приходите за своими деньгами, решение суда вступило в законную силу, всё! Это судьба, и денег других не будет. Люди хотят 18 миллионов. У меня язык не поворачивается обществу сказать, что сегодня оценщики посчитали 13 миллионов. За что?! Это мусорная куча".



К слову, половина жителей с этой суммой согласилась и уже продала свои квартиры городу, а, значит, теперь администрация имеет равные права на дом и, в первую очередь, на землю.



Главный инженер строительной компании "Сибиряк" Валерий Шевелёв: "Только часть участка - вот то, что нам нужно. На территории весь мусор я бы разгреб, поставил свайный копер, который мы привезли и собрали. За два дня забили бы сваи и начали бы работы по опорам. Дом вообще нам не нужен".



Решить спор не смогли даже полицейские, которые прибыли на место конфликта. В итоге, строительная техника отступила, но лишь ненадолго, по решению суда жильцы должны съехать через 5 дней. К слову, люди покидать дом не торопятся и планируют круглосуточно держать оборону. Независимо от того, как скоро закончится это противостояние, уже понятно, строителям придётся работать ударными темпами. Ведь в декабре здесь по развязке уже должны поехать автомобили.



Баталии между жителями деревянного дома на улице Копылова и строителями под руководством специалистов администрации Красноярска идут с самого утра. Наступление началось с тяжелой техники - штурмовать территорию отправили экскаватор. В ответ люди перекрыли подступы к дому машиной, а за забором встала живая преграда. По словам жильцов, им до сих пор не заплатили. "Денег нет. Я говорю, куда нам идти? А нам говорят: а нам какое дело. В итоге, даже если нам дают пятидневный срок на выселение, техника уже стоит и готова ломать", - рассказала жительница дома Анна Ларичева.Представители второй стороны утверждают, судебные тяжбы о судьбе этого дома завершились ещё 11 апреля, по итогам которых администрация обязана выкупить строение и землю за 13 миллионов рублей, но жителей эта сумма не устраивает. Руководитель управления капитального строительства Красноярска Дмитрий Кузнецов: "Приходите за своими деньгами, решение суда вступило в законную силу, всё! Это судьба, и денег других не будет. Люди хотят 18 миллионов. У меня язык не поворачивается обществу сказать, что сегодня оценщики посчитали 13 миллионов. За что?! Это мусорная куча".К слову, половина жителей с этой суммой согласилась и уже продала свои квартиры городу, а, значит, теперь администрация имеет равные права на дом и, в первую очередь, на землю.Главный инженер строительной компании "Сибиряк" Валерий Шевелёв: "Только часть участка - вот то, что нам нужно. На территории весь мусор я бы разгреб, поставил свайный копер, который мы привезли и собрали. За два дня забили бы сваи и начали бы работы по опорам. Дом вообще нам не нужен".Решить спор не смогли даже полицейские, которые прибыли на место конфликта. В итоге, строительная техника отступила, но лишь ненадолго, по решению суда жильцы должны съехать через 5 дней. К слову, люди покидать дом не торопятся и планируют круглосуточно держать оборону. Независимо от того, как скоро закончится это противостояние, уже понятно, строителям придётся работать ударными темпами. Ведь в декабре здесь по развязке уже должны поехать автомобили. Владислав ТАМОШАУСКАС











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