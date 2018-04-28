НОВОСТИ | Общество













28.04.18 11:27 В Новосибирске мошенница продавала несуществующих животных





Фото Жительница Новосибирска торговала несуществующими щенками, и теперь готовится отправиться в колонию. На удочку мошенницы клюнула покупатель из Железногорска. Она нашла заводчицу шпицев через интернет и перевела ей 15 тысяч рублей предоплаты, после чего продавец отключила телефон и пропала.



Искать "собачницу" пришлось сотрудникам полиции. Как оказалось, жительница Новосибирска ранее уже попадалась на подобных обманах и даже имеет за это условный срок. Следователям она призналась, никаких щенков не разводила, фотографии животных брала в интернете, а клиентов заманивала низкой ценой. Сейчас мошенница находится под арестом, ей грозит до 5 лет лишения свободы.











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