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НОВОСТИ | Общество





28.04.18 11:45 Долгострой на Копылова ожил



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На собрании обманутых дольщиков с улицы Копылова много пенсионеров, хотя 12 лет назад многие были в расцвете сил и еще зарабатывали. Галина Александровна тогда продала единственное жильё, чтобы купить квартиру получше. Вложила больше двух миллионов, но получит компенсацию в пару сотен тысяч. "Я, например, стою с 2006 года. И квартиры нет. Живу на квартире. Пенсионерка. Нечего уже получать Практически бомжи. И всё", - рассказала обманутая дольщица Галина Александровна.

Скандальный долгострой возводится уже 12 лет. Одна квартира могла продаваться пяти разным собственникам одновременно. Директора «Сибстоуна» Шапочкина отправили в колонию за похищенные 370 миллионов рублей дольщиков. Новый застройщик купил здание на аукционе за 124 миллиона. Он еще не получил разрешение на достройку объекта, но уже, как полагается, начал приводить территорию в порядок. Сейчас рабочие укрепляют забор.

Эксперты должны исследовать дом-призрак. Всё-таки он пережил не одну зиму, и неизвестно, безопасен ли он для проживания. Руководитель департамента градостроительства администрации Красноярска Роман Соколов: "Заявление зарегистрировано. Проектная документация в части изменения наименования застройщика и сроков имеется. Сейчас будем проводить работу с застройщиком в части доукомплектации проектной документации площадей, квартирографии, этажности".

В крае уже принят закон о постройке домов, в которых для обманутых дольщиков выделят квартиры бесплатно. А вот попадут ли в этот перечень жертвы "Сибстоуна", пока ни Минстрой, ни Стройнадзор не уточнили.

Роман РЫКОВ





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