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НОВОСТИ | Общество





28.04.18 11:50 В Красноярске отмечают день рождения добровольной народной дружины



Фото
Перед тем как приступить к патрулированию, сотрудники 6 отдела полиции получают информацию и ориентировки. Рядом с людьми в форме 3 человека в зелёных накидках, они члены народной дружины "Монтажник". Уже 4 года в 6-ом отделе полиции студенты монтажного колледжа свое свободное время отдают охране улиц Свердловского района Красноярска.

Заместитель начальника отдела полиции №6 по охране порядка Павел Чумаров: "Данные ребята выходят на охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Патрулируют улицы Свердловского района, помогают своей деятельностью участковым уполномоченным полиции по делам несовершеннолетних".

Сергей Григорьев в полиции всего год, но уже показывает отличные результаты на службе. Его путь в органы правопорядка начался в 2015 году с дружины монтажного колледжа. Он отмечает, для тех, кто хочет связать свою жизнь с правоохранительными органами, народная дружина - отличный старт. "Когда ещё в дружине состоял, я работал с этими людьми, то есть, когда я пришел устраиваться, я уже знал весь коллектив. На месте я останавливаться не хочу, на данный момент я поступаю в Высшую школу милиции", - рассказал атрульный-водитель отдела полиции № 6 МУ МВД России "Красноярское" Сергей Григорьев.

Дружинники вносят неоценимый вклад в работу стражей порядка. "Данная категория граждан оказала помощь в проведении 444 массовых мероприятий, было задержано 8 преступников, взыскано 2 лица, скрывающихся в федеральном розыске, и найдено 14 потерявшихся граждан", - отметил начальник управления участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по краю Алексей Запьянцев.

Сейчас все силы брошены на операцию "Формальник", в ходе которой проверяют лиц, находящихся под административным надзором. На сегодняшний день в дружине "Монтажник" 27 молодых и активных ребят. В планах открыть дружину на базе университета.

Александр ЧЕРКАШИН





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