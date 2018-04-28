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НОВОСТИ | Общество





28.04.18 12:00 В Бородине прошёл ежегодный конкурс "Лучший двор"

Открыла конкурс выставка творческих работ. У каждого двора своя "изюминка". У одних это необычные цветы почти с рост человека, у других - чайный столик и сэлфи-зона, у третьих - макет двора мечты в деталях. Затем - спортивные соревнования. "Мне кажется, это больше не соревнование, а сплочение людей, потому что многие годами живут в одном подъезде, и не знают, как кого зовут. Это отличный повод познакомиться с соседями", - поделился участник конкурса "Лучший двор" Максим Славщик.

Апогеем праздника стало выступление конкурсантов на сцене Дворца культуры. Такой конкурс Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" и администрация Бородино проводят уже в седьмой раз. И каждый раз накал страстей просто олимпийский.

"На спортивных мероприятиях - там, наверное, даже на стадионах так не болели болельщики, как было шумно, весело и каждая команда болела за свои дома", - отметил заместитель главы города Бородино Александр Морозов.

Бороться есть за что - наградой победителям становятся детские спортивно-игровые комплексы. Ими уже оборудованы 25 дворов города. В этом году конкурс берет новую высоту: победителям оформят подъезд или придомовую территорию в самых передовых дизайнерских трендах на уровне российских столиц.

Вероника УСКОВА





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