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НОВОСТИ | Общество





28.04.18 12:15 Организаторы рассказали, как в Красноярске пройдет 9 мая



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Одним из главных мест проведения Дня Победы в Красноярске традиционно станет улица Карла Маркса между Центральным парком и площадью Революции. Здесь пройдут колонны, и зрители смогут следить за этим шествием. Тут уже идут приготовления, в частности, парковка ограничена. Воинские части, студенты образовательных учреждений или подразделений силовых структур, кадеты и многие другие в сопровождении техники начнут шествие в 11:20 и завершат в 12:30. Спустя час, в 13:30, от улицы Дзержинского по проспекту Мира тронется многотысячное шествие "Бессмертного полка". У каждого в руках будут портреты родственников, участников Великой Отечественной.

Руководитель регионального отделения "Бессмертного полка России" Серафима Аксельрод: "Формирование с 12:30 начинается. Порой спрашивают, как попасть. Я говорю, вы приходите и как хотите, где хотите, там и встаете. Думают, что какие-то ограничения или обязательно зарегистрироваться - это совершенно не нужно".

73 года со дня окончания Великой Отечественной - дату будут праздновать в каждом районе Красноярского края. До 9 мая и в День Победы только в Красноярске пройдет почти полтысячи мероприятий. Начнется главная часть с возложения цветов к Вечному огню. Начальник мобилизационного управления губернатора Красноярского края Юрий Колупаев: "Мероприятие будет начинаться в 10 часов на мемориале Победы, куда будут доставлены ветераны Великой Отечественной войны. Сначала отдаем дань уважения всем тем, кого с нами нет".

Праздничные концерты с полевой кухней пройдут в финальной точке шествия "Бессмертного полка", на площади Мира. С пяти и до семи вечера - на Театральной площади. И уже с восьми вечера и до 22:45 снова на площади Мира у краевой филармонии. И в 22:45 день Победы раскрасят огни в небе.

Запускать фейерверк в этом году будут с острова Татышев. Наблюдать за ним можно будет от ТРЦ "Июнь". А вот место запуска второго салюта в этом году изменилось. Ориентиром теперь служит гостиница "Огни Енисея" слева от Коммунального моста. Связано это с обеспечением безопасности: салюты в этом году будут выше, чем обычно.

Владимир БОГОМОЛОВ





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