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28.04.18 11:50 Продолжаются дебаты между участниками предварительного голосования на выборах депутатов Горсовета





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Дебаты - это обязательное условие для каждого участника праймериз. На сегодня уже зарегистрировано 25 участников, и каждый из них должен принять участие как минимум в двух дискуссиях, одна из них состоялась 26 апреля. В противном случае регистрация в предварительном голосовании будет аннулирована.



"Безусловно, это, наверное, тот способ, когда каждый кандидат может представить себя, рассказать, когда люди могут вживую с ним пообщаться, позадавать вопросы, это очень полезно, это даёт определённые навыки в выступлении, в общении с аудиторией", - рассказал участник предварительного голосования Андрей Козиков.



Дискуссионные площадки будут работать до 27 мая, а уже 3 июня в краевом центре пройдет предварительное голосование. Тот, кто наберет в нем больше всего голосов, 9 сентября поборется за кресло депутата городского Совета.



Выборы Красноярского городского Совета депутатов состоятся в сентябре 2018 года. И единороссы продолжают проведение предварительного голосования - праймериз - по определению кандидатур для последующего выдвижения на выборах городского парламента. Участники уже начали подавать документы на регистрацию и считают праймериз крайне важной процедурой. "Она полезна для самой партии, поскольку позволяет привлечь молодую кровь, новые кадры, которые вне рамок такого открытого предварительного голосования и выдвижения никогда бы и не появились на политическом небосклоне", - участник предварительного голосования Виталий Дроздов.Дебаты - это обязательное условие для каждого участника праймериз. На сегодня уже зарегистрировано 25 участников, и каждый из них должен принять участие как минимум в двух дискуссиях, одна из них состоялась 26 апреля. В противном случае регистрация в предварительном голосовании будет аннулирована."Безусловно, это, наверное, тот способ, когда каждый кандидат может представить себя, рассказать, когда люди могут вживую с ним пообщаться, позадавать вопросы, это очень полезно, это даёт определённые навыки в выступлении, в общении с аудиторией", - рассказал участник предварительного голосования Андрей Козиков.Дискуссионные площадки будут работать до 27 мая, а уже 3 июня в краевом центре пройдет предварительное голосование. Тот, кто наберет в нем больше всего голосов, 9 сентября поборется за кресло депутата городского Совета. Дмитрий БЫЗОВ













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