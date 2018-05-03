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03.05.18 16:15 Полицейские закрыли два цеха по производству нелегального спиртного



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Вот в этих огромных бочках сотрудники подпольного цеха размешивали спирт с водой, дальше жидкость поступала на конвейер. Здесь её разливали по бутылкам, закрывали крышкой и расклеивали этикетки с акцизами. Обеспечивали беспрерывную работу оборудованной в стенах гаражного бокса линии 8 человек, которые жили прямо здесь, на территории подпольного цеха. Все они выходцы из ближнего зарубежья, и сейчас полицейские выясняют законность их проживания на территории России. Из оборота изъято более 32-х тонн сомнительной спиртосодержащей жидкости, а также поддельные акцизные марки и этикетки.

"Будут взяты образцы продукции из всех объектов, проведена экспертиза на наличие вредных веществ. Но самое важное, что это количество, которое находится здесь, уже никогда не попадет к потребителю. И никому не сможет причинить вред", - сообщил начальник МУ МВД России "Красноярское" Геннадий Березин.

Сейчас полицейские устанавливают организаторов преступного бизнеса. А вот двоих других бутлегеров, которые создали менее масштабный ликёро-водочный цех под прикрытием автосервиса в Советском районе города, уже задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая: "Полицейские обнаружили полимерные канистры со спиртом, емкости со спиртосодержащей жидкостью, объёмом не менее 400 литров. А также готовую к реализации упакованную продукцию в коробках. Кроме того, в помещении находились пустые бутылки из под водки, этикетки, пробки и другое оборудование, предназначенное для розлива алкогольной продукции".

В этом случае объём изъятой продукции составил 700 литров. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства, а также каналы поставки и места реализации опасной продукции. Напомним, в 2015 году суррогатный алкоголь уже оставил неизгладимый след в истории Красноярска. Тогда после употребления поддельного виски погибли 14 человек, ещё более 40 пострадали.

Владислав ТАМОШАУСКАС





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