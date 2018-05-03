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НОВОСТИ | Общество





03.05.18 16:50 В Красноярске исчезло несколько маршруток



Фото
Цифра "89" в расписании движения автобусов для жителей посёлка Таймыр и микрорайона Ботанический теперь не более, чем приятные воспоминания. Маршрут существовать перестал, от большей части правого берега люди отрезаны.

В анналы истории также ушли 76, 79 и 84. В городе сложно найти красноярца, кому бы эти изменения пришлись по душе. Главная причина недовольств - это финансовый вопрос. Если раньше у постоянных пассажиров в сутки на проезд уходило 44 рубля, то теперь - в два раза больше. Итого, если посчитать, то в месяц сумма выйдет очень неприятная.

Еще 6 маршрутов ходят по-новому. 87 продлили, его конечной вместо "Ветлужанки" стал "Мясокомбинат", длиннее стал и 52, теперь он заканчивается у "ЛДК", а ходит транспорт этого номера по Калинина. Автобус 36 теперь едет не по Карла Маркса, а по Мира. На правом берегу 65 автобус с Вавилова через Затонскую выезжает на Красраб. 55 ждите не на привычной улице Щорса, а на соседней Павлова. 88 теперь в центр не заезжает, движется по Караульной и Покровскому. В мэрии говорят: лично сегодня проверяли работу новой схемы.
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров: "Сегодня первый рабочий день, стояли наши сотрудники, смотрели наполняемость, начиная с 6.30 часов утра и заканчивая 9 утра, в самый час пик. На данный момент наши сотрудники продолжают осматривать маршруты и делать определенные заключения".

Через месяц в мэрии решат, прижились ли нововведения. Тем временем жалоб на горячую линию департамента сегодня поступило аж на 17% больше обычного.

Анастасия ЦЫГАНКОВА





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