НОВОСТИ | Общество













03.05.18 17:03 Тысячи красноярцев вышли на первомайскую демонстрацию





Фото Тысячи красноярцев вышли на первомайскую демонстрацию. Традиционное шествие проследовало по проспекту Мира в Красноярске. Лозунги были посвящены улучшению условий и оплаты труда, обеспечению социальных гарантий. В колоннах прошли представители профсоюзов, предприятий и организаций. Завершилось все митингом на площади Революции.



- Пришла отпраздновать весну и труд, чтобы мы все трудились, и все у нас было классно.

- Мир, труд, май - праздник. Чтобы поддержать всех трудящихся. Вот сейчас митинг проходит, солидарны, поддержать всех на митинге.











АРХИВ

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