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НОВОСТИ | Общество





04.05.18 09:50 Красноярцы массово несут в лаборатории клещей



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Майские праздничные выходные, как и тысячи красноярцев, Мария Георгиевна провела на даче. Но домой вернулась уже не одна, к телу присосался клещ. Прошедшие выходные в краевом центре выдались достаточно тёплыми и сухими. Именно в такую погоду клещи выбираются из своих укрытий на поверхность, а люди массово отправляются отдохнуть на природу, словно в гости к паукообразным. Сын Андрея Владимировича повстречал клеща на Торгашинском хребте. "Где-то по горам лазили с группой. Сами сняли клеща, хорошо, вовремя заметили", - поделился Андрей Владимирович.

Клещи являются переносчиками энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза. Поэтому после присасывания паукообразного, рекомендуют доставить в лабораторию на проверку, таких в регионе 9. Там сегодня горячая пора. "На сегодняшний день 750 человек обратились. А за выходные 350. Обнаружен один клещевой вирусный энцефалит, 23% клещевого боррелиоза, 15% эрлихиоза, около 10% рекициозов", - рассказала заведующая лабораторией вирусологических исследований Надежда Кузнецова.

Напомним, в прошлом году от укусов клещей в регионе умерли 7 человек. В этом году в Красноярске от паукообразных обработают 27 участков площадью более 300 гектаров. Работа уже начата, но приостанавливать обработку приходится из-за пасмурной погоды.
Пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова: "Начали с Советского района, уже 13 участков обработали. Обработку необходимо проводить в сухую погоду, то есть желательно, чтобы за 2 дня до и 2 дня после не было осадков. Чтобы химические препараты всё таки имели действие, и их не смыло".

Обработка окрестностей Красноярска должна завершиться полностью до конца мая.
Владислав ТАМОШАУСКАС





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