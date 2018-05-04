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04.05.18 10:01 Пресс-конференция: специалисты рассказали о погоде в мае

Красноярцам пообещали скорое наступление лета. Однако начало следующей рабочей недели будет весьма прохладным: синоптики прогнозируют ночные заморозки до -7 градусов. Каким будет май?











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