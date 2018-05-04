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04.05.18 11:06 В Красноярске жестоко избили фельдшера скорой помощи



Фото
В Красноярске фельдшер скорой помощи во время вызова была жестоко избита. Нападение произошло на улице Ключевской. Туда медик в сопровождении двух врачей приехала, чтобы оказать помощь женщине, та оказалась ранена ножом во время застолья. Компания нетрезвых людей агрессивно отреагировала на появление бригады. На фельдшера напала одна из женщин, нанесла несколько ударов руками и пыталась добить лежащую уже ногами. Добавим, что это четвертое подобное нападение на медиков с начала года.

Помощник руководителя ГСУ СК по краю Ольга Дегидь: "Пострадала она достаточно серьезно. Ей даже тяжело говорить по телефону, у нее очень сильно болит голова. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка. Устанавливаются свидетели конфликта, опрашиваются медицинские работники, устанавливаются сами участники конфликта".
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