НОВОСТИ | Общество













04.05.18 11:17 В связи с репетицей парада Победы изменится схема движения общественного транспорта





Фото 4 мая изменится схема движения общественного транспорта в Центральном и Железнодорожном районах Красноярска. Это необходимо для репетиций торжественного прохождения праздничных колонн. С 7 до 10 вечера автобусы направят по Проспекту Мира - на участке от Робеспьера до Кирова. С 18.30 будет закрыто движение троллейбусов номер 7, 8 и 15 по Маркса и Ленина.



От конечных остановок «Спортзал» и «Микрорайон Северный» эти маршруты поедут до остановки «Междугородний автовокзал». Пятнадцатый троллейбус будет двигаться по временной схеме «БСМП - Железнодорожный вокзал».











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