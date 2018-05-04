НОВОСТИ | Общество













04.05.18 11:24 В Красноярске пройдёт первая вахта памяти у мемориала воинской славы





Фото



Запланирована концертная программа, будет работать полевая кухня, как раз сейчас уже разводят огонь. Горожан накормят солдатской кашей. Кроме того, в сквере высаживают деревья, это традиция. Каждый год засаживают новую аллею.



Церемония возложения цветов начнется ровно в 12 часов.



В Сквере Победителей около Дворца пионеров достаточно людно. Вахта памяти начнётся совсем скоро. Что здесь будет происходить: в первую очередь, возложение цветов в память о тех, кто погиб на кровавых полях Великой Отечественной войны. Уже подходят ветераны. Сейчас в Красноярском крае осталось около 1000 участников былых сражений.Запланирована концертная программа, будет работать полевая кухня, как раз сейчас уже разводят огонь. Горожан накормят солдатской кашей. Кроме того, в сквере высаживают деревья, это традиция. Каждый год засаживают новую аллею.Церемония возложения цветов начнется ровно в 12 часов. Владимир ЖАРИНОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













