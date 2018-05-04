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04.05.18 10:05 В Красноярск прилетели музыканты из Латвии





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Приехали два танцевальных ансамбля, хор и даже органисты. Директор школы Талис Вейсманис наш земляк. Своим ученикам он хотел открыть Сибирь, где, к слову, большая латышская диаспора. Спонсировал поездку мэр города Рига Нил Ушаков. К слову, в Кировском районе Красноярска проект "Дети - детям" существует уже пятнадцать лет. Активные школьники уже успели подружиться со сверстниками из Японии, Словакии, Беларуси.



Руководитель администрации Кировского района Андрей Шлома: "Самое главное, что у фестиваля есть хорошая традиция. Все средства, которые будут собраны от продажи билетов от концерта, от поделок, которые ребята делают своими руками, идет на помощь ребятишкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации".



На этом концерте путь латвийцев не закончился. Они также выступили в Канске и Абанском районе - на малой родине своего маэстро.



Гостей из Латвии в Красноярске встретили хлебом и солью. Прилетели почти 80 молодых артистов. Все они учатся или учились в школе номер 45 с музыкальным уклоном. "В программе есть национальные танцы. Также будем петь и играть на музыкальных инструментах", - поделилась участница концерта Ивета Муцениеце.Приехали два танцевальных ансамбля, хор и даже органисты. Директор школы Талис Вейсманис наш земляк. Своим ученикам он хотел открыть Сибирь, где, к слову, большая латышская диаспора. Спонсировал поездку мэр города Рига Нил Ушаков. К слову, в Кировском районе Красноярска проект "Дети - детям" существует уже пятнадцать лет. Активные школьники уже успели подружиться со сверстниками из Японии, Словакии, Беларуси.Руководитель администрации Кировского района Андрей Шлома: "Самое главное, что у фестиваля есть хорошая традиция. Все средства, которые будут собраны от продажи билетов от концерта, от поделок, которые ребята делают своими руками, идет на помощь ребятишкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации".На этом концерте путь латвийцев не закончился. Они также выступили в Канске и Абанском районе - на малой родине своего маэстро. Роман РЫКОВ













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