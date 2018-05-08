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НОВОСТИ | Происшествия





08.05.18 10:00 В Туруханском районе практически полностью затопило село Ворогово



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Уровень воды в Енисее начал повышаться ещё 5 мая. Всему виной ледяной затор, который случился в районе Осиновской системы, ниже по течению Енисея. К часу дня 6 мая волна поднялась на 14 метров - при критическом уровне в 10. И Ворогово почти полностью ушло под воду: затоплены 248 жилых домов из 304. Людей пришлось вывозить вертолётами. "В 17 часов было эвакуировано уже 227 человек и 123 ребёнка. Уточню очень важный момент, эти вопросы мы с коллегами задавали: были эвакуированы все, кто считал необходимым", - сообщил и.о. заместителя председателя Правительства Красноярского края Юрий Захаринский.

Сейчас в селе находится большая группа краевых и региональных спасателей с лодками, дежурят два вертолета. Спасатели попытались взорвать заторы, пришлось использовать две с половиной тонны взрывчатки, пока уничтожить затор полностью не удалось, но лазейку вода уже нашла. "Сейчас обстановка нормализовалась. В районе 12 часов дня взорвали затор, который в Осиновской системе, и вода уходит из посёлка, то есть люди, хотя бы в сапогах, но входят в дома", - рассказал житель села Ворогово Михаил Ишмаев.

Местные жители уже привыкли к тому, что их село регулярно затапливает, и прекрасно знают, что надо делать: отгоняют транспорт, сельхозтехнику и домашний скот на безопасные площадки, сейчас ждут, пока уйдёт вода.
"Мы ожидаем, что в течении двух-трёх суток этот затор должен исчезнуть. И тогда эта волна переместится вниз по течению Енисея", - отметил начальник Среднесибирского управления Гидрометеослужбы Владимир Ерёмин.

И синоптики не исключают, что опасные сценарии могут повториться в других территориях. Сейчас очень непростая ситуация на Подкаменной Тунгуске: в её устье тоже образовался ледяной затор. Кроме того, сейчас пристально приходится наблюдать и за состоянием реки около посёлка Суломай в Эвенкии - там уровни воды близки к критическим.

Дмитрий БЫЗОВ





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