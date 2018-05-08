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08.05.18 10:11 Пресс-конференция: специалисты МЧС рассказали о паводках на севере региона

В Красноярском крае из-за паводков эвакуированы более 200 человек. Наиболее пострадали жители поселков Ворогово, Фомка и Ярцево Туруханского района. Уровень воды в Енисее там поднялся на 34 сантиметра. Специалисты МЧС рассказали о проделанной работе и ситуации на севере региона.











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