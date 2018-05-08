НОВОСТИ | Общество













08.05.18 10:20 В Красноярске и в пригороде прошёл майский снегопад





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Была надежда, что в Красноярск пришла весна, но 7 мая около трех часов дня погода резко ухудшилась. На Партизана Железняка сразу выросла пробка, люди прячутся в маленький остановочныйпавильон, там, где была зеленая трава, ее засыпало снегом, теперь здесь выросли настоящие сугробы.



Тем, кто стоял на остановке, конечно, не повезло - замерзли, красноярцы уже переоделись в весеннее, и вот он, майский снег в Сибири.

Кто уже успел на автомобиле поменять зимнюю резину на летнюю успокаивают, в первую очередь, себя: майский снег тает быстро.



- Да нормально будем, не заморозит ничего, думаю, гололеда не будет, так что переживать не надо.



По прогнозам синоптиков, тепла в ближайшие дни не будет. Еще один снегопад возможен утром 9 мая. В День Победы погода более или менее улучшится, небо прояснится лишь во второй половине.



Такой красивый снегопад мы не каждую зиму видим. Пушистые крупные хлопья, особенно рада детвора - снеговик, снежки получаются крепкими.Была надежда, что в Красноярск пришла весна, но 7 мая около трех часов дня погода резко ухудшилась. На Партизана Железняка сразу выросла пробка, люди прячутся в маленький остановочныйпавильон, там, где была зеленая трава, ее засыпало снегом, теперь здесь выросли настоящие сугробы.Тем, кто стоял на остановке, конечно, не повезло - замерзли, красноярцы уже переоделись в весеннее, и вот он, майский снег в Сибири.Кто уже успел на автомобиле поменять зимнюю резину на летнюю успокаивают, в первую очередь, себя: майский снег тает быстро.По прогнозам синоптиков, тепла в ближайшие дни не будет. Еще один снегопад возможен утром 9 мая. В День Победы погода более или менее улучшится, небо прояснится лишь во второй половине. Евгения ПЛОТНИКОВА











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