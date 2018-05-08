НОВОСТИ | Общество













08.05.18 10:31 Краевые дорожники получили новую технику





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Всего на базе краевой дорожно-эксплуатационной организации рабочим передали 44 единицы новой спецтехники. Кроме автогрейдеров, это микроавтобусы, внедорожники УАЗ, экскаваторы, катки, косилки. Универсальные тракторы "Беларус" задействуют по всем фронтам - они и улицы подметают, и снимают дорожное полотно во время реконструкции. "Убирает улицы, очищает проезжую часть от мусора. Вешается фреза - асфальт грызёт", - рассказал механизатор Александр Девайкин.



Они разъедутся по пятнадцати филиалам - от Богучан и Канска до Манского района.

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров: "Эта техника, приобретенная на заработанные деньги ГП "КрайДЭО". За прошлый год славно потрудились, поднакопили средств и централизованно закупили технику".



По словам дорожников, самые ударные в этом году работы будут вокруг Красноярска. В том числе, новая техника поможет подготовить трассы к Универсиаде.





Владимир Воронов в Красноярск приехал из Абанского района. Путь в почти в 300 километров проделал за новой техникой. Ему вручили ключи от автогрейдера.Всего на базе краевой дорожно-эксплуатационной организации рабочим передали 44 единицы новой спецтехники. Кроме автогрейдеров, это микроавтобусы, внедорожники УАЗ, экскаваторы, катки, косилки. Универсальные тракторы "Беларус" задействуют по всем фронтам - они и улицы подметают, и снимают дорожное полотно во время реконструкции. "Убирает улицы, очищает проезжую часть от мусора. Вешается фреза - асфальт грызёт", - рассказал механизатор Александр Девайкин.Они разъедутся по пятнадцати филиалам - от Богучан и Канска до Манского района.Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров: "Эта техника, приобретенная на заработанные деньги ГП "КрайДЭО". За прошлый год славно потрудились, поднакопили средств и централизованно закупили технику".По словам дорожников, самые ударные в этом году работы будут вокруг Красноярска. В том числе, новая техника поможет подготовить трассы к Универсиаде. Роман РЫКОВ













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