НОВОСТИ | Общество













08.05.18 10:45 9 мая в Красноярске перекроют самые крупные магистрали





Фото 9 мая в Красноярске в связи с празднованием Дня Победы перекроют самые крупные магистрали. В Кировском районе с самого утра и до вечера для транспорта будет закрыта Вавилова и прилегающие улицы. В Ленинском районе ограничат проезд по Красноярскому рабочему от переулка Сибирский до остановки "Школа". В Свердловском районе улица 60 лет Октября около районной администрации станет недоступна для проезда. Ну и традиционно перекроют проспект Мира почти на всём протяжении, а также Карла Маркса.



Врио начальника ОГИБДД МУ МВД России "Красноярское" Константин Колегов: "Сразу предупреждаю всех граждан, которые будут стремиться добраться на своем личном транспорте в центр города, это будет невозможно. Оставляйте транспорт в безопасной зоне и будьте добры пешком продвинуться в место проведения мероприятий".











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