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НОВОСТИ | Общество





08.05.18 10:50 Жители Советского района возмущены демонтажом уличных ограждений



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- Года 2 назад только сделали эти ограждения. Такие затраты понесли, и вдруг прошлой ночью начали тут все ворочать, убирать, мы не поняли, для чего?

Для жителей 78-ой Добровольческой ночь была бессонной не из-за шума, из-за гражданской позиции. В городе то и дело говорят про уличные ограждения, похожие на кладбищенские оградки, которые надо убрать. И вдруг строительная техника начала работать под окнами. Люди готовы были грудью защищать свой забор, ведь здесь большое движение, а дети и пенсионеры так и норовят перебежать дорогу в неположенном месте.

Сколько стоят такие ограждения, можно узнать через интернет, достаточно набрать в поисковике: Красноярск, купить уличные ограждения. Одно из объявлений: метр - полторы тысячи рублей. Если оптом, то тысяча. Вот и считаем: тысяча рублей, еще тысяча, еще тысяча.

Ситуацию прояснили в департаменте горхозяйства. На 78-ой Добровольческой забор убрали, так как начинают дорожный ремонт. В мэрии подчеркивают, срезать ограждения, которые вдоль дороги и нужны для безопасности, никто не будет, в конце концов даже ГАИ этого не разрешит. Уберут только лишнее.

"Ограждения, которые были в разные годы установлены. Некоторые дублировали друг друга, некоторые уже утратили свою целесообразность, есть у нас в три ряда ограждения - парковые, дорожные. Какие-то находятся в аварийном состоянии, какие-то плохо выглядят. Во всех районах проведена ревизия ограждений и составлен план демонтажа всего ненужного", - сообщила пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.

Лишние ограждения начнут убирать уже к концу этой недели.

Евгения ПЛОТНИКОВА





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