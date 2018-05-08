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08.05.18 11:12 В Ермаковском районе в ДТП погибли четыре человека





Фото 8 мая ночью в Ермаковском районе в ДТП погибли четыре человека. На федеральной трассе Р-257 "Енисей" водитель "Тойоты" не справился с управлением и врезался в экскаватор. Водитель и трое пассажиров скончались на месте, ещё пять получили различные травмы. Сейчас на месте проишествия работают госавтоинспекторы.



Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Красноярска Ксения Панкова: "Хотелось бы добавить, что экскаватор, который стоял у края проезжей части, никакие ремонтные работы не производил, он был огорожен бетонными блоками с соответствующими дорожными знаками. Причина ДТП будет установлена в последующем, в ходе проверки".











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