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08.05.18 11:18 В Красноярске загорелся Дворец спорта имени Ивана Ярыгина



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Пожар полностью потушен, но внутри продолжают работать сотрудники МЧС, также движение транспорта здесь до сих пор ограничено. Пожар начался около 6 часов утра в районе кровли. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров.
В тушении пожара принимали участие 59 человек личного состава, а также 18 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших в огне нет, так как в момент ЧП в здании никого не было.

Опасности обрушения и повреждения несущих конструкций здания нет, всего на борьбу с огнём пожарные потратили около 3 часов. Вот что нам рассказали сотрудники МЧС: "Пожар потушен по рангу 3, это достаточно высокий уровень сложности. Сложность пожара заключается в том, что очень плотное задымление с первого этажа по четвертый. Предположительно, это либо электрика, либо неправильное проведение работ, но это утверждать пока никто не будет", - сообщил зам.начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов.

Причины пожара сейчас устанавливают следователи.
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина - это объект Универсиады, уже в следующем году здесь должны были пройти соревнования по кёрлингу. Сам объект после реконструкции должны были сдать в эксплуатацию уже в конце этого года. Рабочие завершали отделочные работы, а также устанавливали оборудование для ледовой площадки. Вот что нам рассказал представитель подрядчика: "Разрушения нет, есть задымление. Последствие задымления - нужно восстановить отделку, восстановить витражи, которые МЧС вынуждены были разрушить, чтобы убрать дым внутри здания. В течение недели выйдут специалисты, которые осмотрят все последствия, которые причинили вода и дым внутри здания, и это будет обследовано впоследствии", - подрядчик работ по реконструкции Дворца им.Ивана Ярыгина Василий Прохоренко.

После этого происшествия мы понимаем, что открытие Дворца спорта имени Ивана Ярыгина после реконструкции откладывается на неопределенный срок.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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