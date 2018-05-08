НОВОСТИ | Происшествия













08.05.18 11:18 В Красноярске загорелся Дворец спорта имени Ивана Ярыгина





Фото

В тушении пожара принимали участие 59 человек личного состава, а также 18 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших в огне нет, так как в момент ЧП в здании никого не было.



Опасности обрушения и повреждения несущих конструкций здания нет, всего на борьбу с огнём пожарные потратили около 3 часов. Вот что нам рассказали сотрудники МЧС: "Пожар потушен по рангу 3, это достаточно высокий уровень сложности. Сложность пожара заключается в том, что очень плотное задымление с первого этажа по четвертый. Предположительно, это либо электрика, либо неправильное проведение работ, но это утверждать пока никто не будет", - сообщил зам.начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов.



Причины пожара сейчас устанавливают следователи.

Дворец спорта имени Ивана Ярыгина - это объект Универсиады, уже в следующем году здесь должны были пройти соревнования по кёрлингу. Сам объект после реконструкции должны были сдать в эксплуатацию уже в конце этого года. Рабочие завершали отделочные работы, а также устанавливали оборудование для ледовой площадки. Вот что нам рассказал представитель подрядчика: "Разрушения нет, есть задымление. Последствие задымления - нужно восстановить отделку, восстановить витражи, которые МЧС вынуждены были разрушить, чтобы убрать дым внутри здания. В течение недели выйдут специалисты, которые осмотрят все последствия, которые причинили вода и дым внутри здания, и это будет обследовано впоследствии", - подрядчик работ по реконструкции Дворца им.Ивана Ярыгина Василий Прохоренко.



После этого происшествия мы понимаем, что открытие Дворца спорта имени Ивана Ярыгина после реконструкции откладывается на неопределенный срок.



Пожар полностью потушен, но внутри продолжают работать сотрудники МЧС, также движение транспорта здесь до сих пор ограничено. Пожар начался около 6 часов утра в районе кровли. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров.В тушении пожара принимали участие 59 человек личного состава, а также 18 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших в огне нет, так как в момент ЧП в здании никого не было.Опасности обрушения и повреждения несущих конструкций здания нет, всего на борьбу с огнём пожарные потратили около 3 часов. Вот что нам рассказали сотрудники МЧС: "Пожар потушен по рангу 3, это достаточно высокий уровень сложности. Сложность пожара заключается в том, что очень плотное задымление с первого этажа по четвертый. Предположительно, это либо электрика, либо неправильное проведение работ, но это утверждать пока никто не будет", - сообщил зам.начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов.Причины пожара сейчас устанавливают следователи.Дворец спорта имени Ивана Ярыгина - это объект Универсиады, уже в следующем году здесь должны были пройти соревнования по кёрлингу. Сам объект после реконструкции должны были сдать в эксплуатацию уже в конце этого года. Рабочие завершали отделочные работы, а также устанавливали оборудование для ледовой площадки. Вот что нам рассказал представитель подрядчика: "Разрушения нет, есть задымление. Последствие задымления - нужно восстановить отделку, восстановить витражи, которые МЧС вынуждены были разрушить, чтобы убрать дым внутри здания. В течение недели выйдут специалисты, которые осмотрят все последствия, которые причинили вода и дым внутри здания, и это будет обследовано впоследствии", - подрядчик работ по реконструкции Дворца им.Ивана Ярыгина Василий Прохоренко.После этого происшествия мы понимаем, что открытие Дворца спорта имени Ивана Ярыгина после реконструкции откладывается на неопределенный срок. Владислав ТАМОШАУСКАС















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













