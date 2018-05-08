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НОВОСТИ | Общество





08.05.18 11:23 Красноярцы впервые сами следят за качеством ремонта дорог



Фото
- Замечание ещё с этим бордюром, который подходит к проспекту Мира. Мы видим, что расстояние, высота этого бордюра одна, а высота бордюра на проспекте Мира - совсем другая.
И это только одно из многих замечаний, ремонт дорог проходит под лупой общественного контроля: активисты внимательно следят за работой подрядчиков, мгновенно замечая любые упущения.
"Те подрядчики, которые халатно подходят к своей работе, уже десять раз подумают над этим, прежде чем так делать, потому что они все теперь находятся под прицелом видео и фотокамер. Выполнять свою работу плохо уже не получится", - рассказал общественный контролёр Александр Паценко.

Общественники и их кураторы держат оперативную связь в мессенджерах. Для каждой группы создан чат в "ВатсАпп". Именно туда выкладываются все замечания. Кстати, такая связь позволяет оперативно реагировать и дорожникам.
По большому счёту проект уже начинает доказывать свою эффективность. За неполный месяц народные контролёры внесли около 500 различных замечаний, и большая часть из них уже устранена.

Пока в движении состоит около 60 общественных контролёров, но проявить свою гражданскую позицию может любой житель Красноярска.
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства по благоустройству Анатолий Кукарцев: "Где-то не выставляют дорожно-знаковую информацию, где-то не выставляют щиты, чтобы жителям было легче переходить те разрытия, которые у нас производятся при замене бортового камня. Вот на все эти мелкие замечания, они хоть и мелкие, но они дают большую степень удовлетворенности жителям нашего города, на происходящие работы, молниеносно реагирует подрядчик".

Напомним, в этом году в Красноярске на ремонт дорог потратят 1 миллиард 700 миллионов рублей. И в краевом центре рассчитывают, что именно контроль общественников поможет сделать так, чтобы эти деньги не разошлись впустую.

Дмитрий БЫЗОВ





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