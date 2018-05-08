НОВОСТИ | Общество













08.05.18 11:32 Красноярцы перепродают монеты с героями мультфильмов





Фото В банках Красноярска монеты с героями мультфильмов заканчиваются и появляются на торговых интернет-площадках. Деньги с изображениями Винни Пуха и Трёх богатырей начали обменивать на принесённую в банк мелочь накануне. Но редких монет оказалось намного меньше, чем желающих. И уже сейчас спекулянты предлагают от 500-от до 3-х с половиной тысяч рублей за набор.











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