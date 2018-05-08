НОВОСТИ | Общество













08.05.18 11:34 В Красноярске запоют фонтаны





Фото В Красноярске запоют фонтаны. 8 мая вечером впервые в этом году начнет работу сооружение на Театральной площади города. Кроме него, вода начнет бить еще в 30-ти крупных фонтанах. Старт работы даст глава города. Торжественное мероприятие начнется в 19.15 на площади у Театра оперы и балета.











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