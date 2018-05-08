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08.05.18 09:20 В Красноярске прошёл масштабный военно-патриотический фестиваль





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"Я считаю что такие мероприятия надо всё время проводить. Оно сплачивает людей, потому что сейчас у нас недостаточно информации для молодого поколения, и они уже начинают забывать", - ветеран Великой Отечественной войны Владимир Топла.



Битва под Москвой, оборона Севастополя и, конечно же, взятие Берлина. Каждая команда показала тяжелый труд всех участников войны. Танкистов, артиллеристов, медиков, моряков, десантников и разведчиков, летчиков и пехоты. Всего участие в фестивале приняли более 3 тысяч школьников с седьмого по одиннадцатые классы. И каждый из них сегодня понимает, насколько важен был долг его предков.



Этот фестиваль - еще одно подтверждение, что люди помнят и готовы защищать свое Отечество.



Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов: "То самое событие, которое мы сегодня с вами отмечаем, оно говорит о том, что наше подрастающее поколение, наша молодежь любит свою страну, знает свою страну и знает свою историю". Именно с такими словами открылся четвертый военно-патриотический фестиваль "Красноярск. Летопись Победы". На одной сцене встретились команды лучших школьников. Они, в буквальном смысле, с головой погрузились в историю войны. На подготовку номеров ушло несколько месяцев. Семь команд из каждого района города боролись за победу. А главной судейской коллегией стали ветераны Великой Отечественной войны."Я считаю что такие мероприятия надо всё время проводить. Оно сплачивает людей, потому что сейчас у нас недостаточно информации для молодого поколения, и они уже начинают забывать", - ветеран Великой Отечественной войны Владимир Топла.Битва под Москвой, оборона Севастополя и, конечно же, взятие Берлина. Каждая команда показала тяжелый труд всех участников войны. Танкистов, артиллеристов, медиков, моряков, десантников и разведчиков, летчиков и пехоты. Всего участие в фестивале приняли более 3 тысяч школьников с седьмого по одиннадцатые классы. И каждый из них сегодня понимает, насколько важен был долг его предков.Этот фестиваль - еще одно подтверждение, что люди помнят и готовы защищать свое Отечество. Владимир БОГОМОЛОВ











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