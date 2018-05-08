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08.05.18 09:23 Спортсмены региона поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы





Фото В Красноярске спортсмены региона поздравили с наступающим праздником ветеранов и почтили память атлетов, которые героически погибли, защищая нашу Родину. В первые дни войны добровольцами на фронт ушли около ста красноярских спортсменов во главе с председателем городского комитета физкультуры. На краевой спорткомитет была возложена миссия подготовки призывников: с началом зимы началась подготовка разведчиков-десантников, более 7 тысяч юношей Красноярского края пополнили лыжные части, на войну в полном составе ушла юношеская футбольная команда "Локомотив".



"Борьбой самбо занимался. Подготовил ряд мастеров спорта. Спорт, конечно, помог ветеранам во время войны. Воевал танкистом. Освобождали ряд городов Украины, Польши и дошли до Берлина", - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Радий Логинов.











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