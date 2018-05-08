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08.05.18 09:54 В честь празднования Дня Победы состоялась историческая реконструкция "Уходит батальон"





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В годы Великой Отечественной войны на фронт в общей сложности ушло 1518 человек. Это были люди, которые забрасывались в партизанские отряды в Финляндию на Карельский фронт, где помогали оборонять Ленинград. "Это люди, которые могли противостоять финским лыжникам. Реально, финские лыжники, как вы видите во всех спортивных соревнованиях, это люди весьма и весьма подготовленные. Им могли противостоять только наши сибирские лыжники", - рассказал историк красноярской железной дороги Константин Карпухин.



7 мая стены ДК впервые вспомнили ту атмосферу, которая была в холодном ноябре 1941. Информации о событии крайне мало. Данные о бойцах до сих пор засекречены в целях государственной безопасности. Поэтому реконструкция готовилась несколько месяцев.



Руководитель военно-исторического клуба "45-й Гвардейский стрелковый полк" Максим Брит: "Но самая полезная, самая живая и достоверная информация - это из уст ветеранов, которые частично здесь присутствуют, и общение с ними дополняет как раз пробелы того, чего нигде не почерпнешь".



Каждый третий человек коллектива Красноярской железной дороги уходил на фронт. И даже Виктор Петрович Астафьев со станции Базаиха, работая бригадиром, отправился на поле боя. Все посетители могли увидеть орудия и экипировку, которой были оснащены молодые солдаты. В завершении ветеранов поздравили праздничным концертом и наградили памятными подарками.





Здесь, во Дворце культуры железнодорожников, в ноябре 1941 года добровольцами отправлялись выпускники школы юных техников. Все они были диверсантами.В годы Великой Отечественной войны на фронт в общей сложности ушло 1518 человек. Это были люди, которые забрасывались в партизанские отряды в Финляндию на Карельский фронт, где помогали оборонять Ленинград. "Это люди, которые могли противостоять финским лыжникам. Реально, финские лыжники, как вы видите во всех спортивных соревнованиях, это люди весьма и весьма подготовленные. Им могли противостоять только наши сибирские лыжники", - рассказал историк красноярской железной дороги Константин Карпухин.7 мая стены ДК впервые вспомнили ту атмосферу, которая была в холодном ноябре 1941. Информации о событии крайне мало. Данные о бойцах до сих пор засекречены в целях государственной безопасности. Поэтому реконструкция готовилась несколько месяцев.Руководитель военно-исторического клуба "45-й Гвардейский стрелковый полк" Максим Брит: "Но самая полезная, самая живая и достоверная информация - это из уст ветеранов, которые частично здесь присутствуют, и общение с ними дополняет как раз пробелы того, чего нигде не почерпнешь".Каждый третий человек коллектива Красноярской железной дороги уходил на фронт. И даже Виктор Петрович Астафьев со станции Базаиха, работая бригадиром, отправился на поле боя. Все посетители могли увидеть орудия и экипировку, которой были оснащены молодые солдаты. В завершении ветеранов поздравили праздничным концертом и наградили памятными подарками. Александр ЧЕРКАШИН











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