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НОВОСТИ | Общество





08.05.18 10:04 Ветераны Великой Отечественной войны: Михаил Яковлевич Ветошкин



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Михаил Ветошкин попал на фронт 18-летним юнцом. Пройдя курсы радистов, поступил в распоряжение третьей танковой армии, и сразу в бой. Тот день, 5 июля 43-го, помнит в мельчайших подробностях. Тогда немецкие войска перешли в наступление на Орловско-Курской дуге. "Стояли жаркие ясные дни. И вот только чуть рассветает, и над нашими позициями появились одна за другой группы немецких бомбардировщиков в составе 40-50 самолётов", - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Ветошкин.

В бою за освобождение Украины Михаил Яковлевич получил ранение - в шаге от него разорвался снаряд. "А мы знали, что ранение в живот - это смертельная рана. У нас там санинструктор была Наташа, посмотрела, ладошкой меня шлёпнула, сказала: "Жив будешь". И действительно", - добавил Михаил Яковлевич.

Вся грудь ветерана в медалях: два ордена "Красной Звезды", орден "Отечественной войны", медали "За отвагу", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги". Рассказывает, всю войну прошёл с одной мыслью: "Ни шагу назад". В послевоенные годы служил судебным исполнителем, нотариусом, затем был назначен на должность судьи. Сегодня он принимает поздравления от коллег.

Старший помощник прокурора Красноярского края по пенсионному обеспечению Татьяна Костко: "Это мой первый руководитель, первый мой прокурор, и всё, что я на первых порах могла делать - всё под его руководством. Он к нам ко всем относился как к детям к своим, и я его считала вторым своим отцом".

День Победы 94-летний ветеран встретит в кругу большой семьи. Михаил Яковлевич вырастил сына и двух внуков, а теперь воспитывает правнуков.

Вероника УСКОВА





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