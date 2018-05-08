НОВОСТИ | Общество













08.05.18 10:45 В Красноярске прошел торжественный гарнизонный развод

В Красноярске прошел торжественный гарнизонный развод. В строю около 400 сотрудников полици. В строй пригласили даже волонтеров, которые помогают искать детей. По традиции, это мероприятие знаменует собой переход на новый, летний режим работы. В этом году впервые в торжественной обстановке полицейские вернули горожанам украденные вещи. Александр Гайдук в целости и сохранности получил свой сварочный аппарат.



"Я уже не верил, что его найдут, но ребята оперативно среагировали, за месяц аппарат стоимостью 100 тысяч рублей нашли и вернули мне. Это мое средство заработка и, конечно, без этого аппарата я без работы", - рассказал житель Красноярска Александр Гайдук.











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